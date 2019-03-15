حاتم خيمي: نكسب الأندية في الملعب و"الاحتجاجات"

كشف حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، أن الفريق أصبح يمتلك خبرة في تقديم الاحتجاجات، وأن الأندية باتت تستعين بخبراتهم فيما يخص تقديم الاحتجاجات.

وقال خيمي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: أصبحنا خبرة في الاحتجاجات، ونبذل وقتا طويلا في الاحتجاجات والاستئنافات، واستفدنا في القضايا بأننا كسبنا الخبرة.

وأضاف: نكسب المنافسون في الملعب والمكتب، والجميع يشعر بالسعادة من تنظيم فريق الوحدة، بعد أن تراجعنا على مستوى النتائج عقب مغادر المدرب السابق، ويجب أن يتواجد الفريق في المركز الثالث.

ووصف تواجد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، في الرئاسة الشرفية للوحدة بالبطولة الحقيقية، مؤكدا أن الوحدة يسير في الطريق الصحيح لحصد البطولات، وأختتم: من له تاريخ .. لا خوف عليه.