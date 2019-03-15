فهد الأنصاري.. لُقّب بـ "فيلسوف" ووصف بصانع السعادة

يخوض الكويتي فهد إبراهيم الأنصاري، لاعب الفيصلي، تجربته الثانية في الملاعب السعودية هذا الموسم، بعد أن تواجد في فترة سابقة مع اتحاد جدة.

وولد الأنصاري بالكويت في الخامس والعشرين من فبراير 1987، وبدأ مشواره في جنوب العاصمة الكويت، في منطقة تدعى حولى، حيث يتواجد مقر نادي القادسية، الذي ضمه إلى كشوفات الفريق الأول في موسم 2006-2007، وتعتبره جماهير القادسية "صاحب السعادة" بعد أن ساهم في الفوز بكأس الأمير الكويتي 3 مرات، وأيضا ذات العدد في كأس ولي العهد، إلى جانب 4 ألقاب في كاس الاتحاد المحلي.

وحقق مع فريقه لقب الدوري في 5 مناسبات، بالإضافة إلى كأس السوبر 4 مرات، ونال لقب كأس الاتحاد الآسيوي في 2014.

ويعشق فهد الأنصاري، الكرة البرازيلية ويحرص أيضا على متابعة ميلان الإيطالي، وخاض أول تجربة بالسعودية مع الاتحاد في 2016-2017 لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وشارك في 56 مباراة تمكن تسجيل 11 هدفا، ورفع مع الفريق كأس ولي العهد السعودي وكأس الملك.

وانضم "سقراط" كما يلقبه والده.. إلى الفيصلي في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، معارا من القادسية لموسم واحد، وكتب في الدوري السعودي هذا الموسم بعد مرور 23 جولة أسمه كأكثر الفرق إحرازا للأهداف من التسديدات المباشرة للكرات الثابتة برصيد أربعة أهداف، ثلاثة منها أحرزها فهد الأنصاري.