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يوسف عنبر: استبعدت لاعبي كأس آسيا بسبب الإرهاق

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد يوسف عنبر، مدرب المنتخب السعودي، أنه فضل استبعاد اللاعبين المشاركين في كأس آسيا لإبعادهم عن الإرهاق، مضيفا أن جميع المستدعين الحاليين استحقوا تمثيل الأخضر.

وقال يوسف عنبر في مقابلة مع "في المرمى": أنا من اختار قائمة اللاعبين، وقد كلفت باختيار العناصر المتوفرة، ومنذ أن بُلغت بتدريبي الأخضر بدأت متابعة اللاعبين كي أختار أفضل العناصر الموجودة، وهناك 14 لاعبا سيمثلون المنتخب الأول للمرة الأولى.

وحول استبعاده جميع المشاركين في كأس آسيا السابقة، قال يوسف عنبر: استبعدت جميع أسماء من شارك في كأس آسيا لإبعاد الإرهاق عنهم، وأرى أن عمر اللاعب بعطائه في الملعب وليس الرقم ولذلك استدعيت حسن شراحيلي، وأنا من رشحت استدعاء جميع أسماء الطواقم التدريبية.

كلمات دالّة

#الإمارات, #يوسف عنبر, #الأخضر

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