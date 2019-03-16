أهلي جدة يبحث عن فوز غائب على الهلال منذ 950 يوماً

يبحث أهلي جدة عن إيقاف تفوق الهلال عليه في العامين الأخيرين وتحقيق فوزٍ لم يحدث منذ 950 يوماً، حينما يحل ضيفاً عليه يوم الأحد على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية.

وكان آخر فوز للأهلي على الهلال يعود إلى يوم 8 أغسطس 2016 حينما انتصر في نهائي كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

والتقى الفريقان منذ ذلك التاريخ في 6 لقاءات حقق الهلال الفوز في 4 مباريات مقابل تعادلين في المباريات التي أقيمت لحساب الدوري.

وكان أول لقاء بينهما بعد لقاء السوبر في موسم 2016-2017 حينما التقيا ذهاباً في جدة، وفاز الهلال 2-1 سجلها البرازيليين ليو بوناتيني وكارلوس ادواردو وسجل هدف الأهلي السوري عمر السومة، وتعادلا اياباً في الرياض سلبياً.

وفي ختام موسم 2017 التقى الفريقان على نهائي كأس الملك وفاز الهلال 3-2 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، وسجل الأهداف للهلال السوري عمر خربين ومحمد جحفلي وكارلوس ادواردو، وسجّل هدفي الأهلي معتز هوساوي وعمر السومة.

وفي موسم 2017-2018 فاز الهلال ذهاباً في الرياض بثنائية نظيفة سجّلها لاعبه سالم الدوسري، وتعادلا اياباً في جدة سلبياً، ليلتقوا هذا الموسم في آخر لقاء جمعهما في الدوري وحينها فاز الهلال 4-3 سجلها الفرنسي بافتيمبي غوميز "هدفين" وياسر الشهراني والبيروفي كاريو ، وسجل أهداف الأهلي عمر السومة "هاتريك".