اتحاد جدة يكتسح الحزم ويواصل انتفاضته

واصل اتحاد جدة انتقاضته عقب تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، حينما انتصر على مضيفه الحزم 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي بدأ بالهجوم مبكراً وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن لاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله الصربي الكسندر بريوفيتش برأسه في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وكاد لاعبه المغربي كريم الأحمدي من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية الا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الحزم وكان قريباً من التعادل بعدما سدد لاعبه الكولومبي جون فريدي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها لتصيب العارضة وتعود للمهاجم محمد الصيعري الذي سددها خارج المرمى.

وعند الدقيقة 53 ازدادت صعوبة المباراة على الحزم، بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مسعود بخيت.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وتمكن مدافعه المغربي مروان داكوستا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 68 بعدما حول عرضية زميله فيلانويفا برأسه في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثالث، بعدما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 74 إلا أن الصربي بريوفيتش أهدرها، بعدما سدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها.

وسنحت فرصة ثمينة للاتحاد لمهاجمه بريوفيتش الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله فيلانويفا، ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مليك عسلة.

وعند الدقيقة 90+4 اختتم مهاجم الاتحاد فهد المولد أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث، بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز البيشي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحزم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 22 نقطة، متقدماً إلى المركز 13، في حين بقي الحزم على رصيده السابق 24 نقطة في المركز 12.