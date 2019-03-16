الأخضر الشاب يواجه أوروغواي والأرجنتين في معسكر مارس

استدعى خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، 28 لاعباً للالتحاق بالمرحلة الثانية من إعداد الأخضر الشاب لكأس العالم 2019 في بولندا.

وتشتمل المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمونديال على ثلاثة معسكرات، في الرياض والتي بدأت يوم الجمعة بتجمع اللاعبين وتمتد حتى الـ18 من شهر مارس الجاري، ويليه معسكر في مورسيا الإسبانية خلال الفترة من 19 وحتى 26 مارس، وأخيراً في الدمام من 27 مارس وحتى الثامن من شهر أبريل المقبل.

وجاءت أسماء اللاعبين في قائمة المنتخب الأخضر الشاب للمرحلة الثانية على النحو التالي، وهم أصيل عابد، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، وعبدالمجيد الزهراني، وعمر الجدعاني (من نادي الاتحاد)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومحمد الدوسري، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وعبدالرحمن الشمري، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس (من نادي النصر)، وعبدالإله الشمري، وعلي مجرشي، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي)، وعبدالرحمن البوق، ونايف الرحيلي (من نادي الأنصار)، وحسن آل سليس (من نادي الترجي)، وراضي العتيبي (من نادي الوحدة).



ومن المقرر أن يلاقي الأخضر الشاب خلال معسكره في مورسيا الإسبانية منتخبي الأوروغواي والأرجنتين على التوالي، في حين سيستضيف خلال معسكره في الدمام منتخب نيجيريا، في المباريات التجريبية التي تأتي ضمن برنامج الإعداد للمونديال.



ويذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 التي سُحبت الشهر الماضي قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.