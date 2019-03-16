اتحاد جدة وفياريال.. الأكثر محافظة على الشباك في 2019

يعتبر اتحاد جدة من أحد أكثر الأندية حفاظا على نظافة الشباك في عام 2019 مقارنة بالفرق المتنافسة في مؤخرة الترتيب في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وبعدما فاز الاتحاد على الحزم بثلاثية نظيفة يوم السبت، يكون قد وصل إلى النقطة 22 والمركز 13، مبتعداً بثلاثة مراكز عن الهبوط ومنهيا سادس مباراة، من أصل 9 له في 2019 دون استقبال أي هدف، وهو الرقم الأعلى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في العام نفسه.

وفي الدوري الإيطالي، وبعد مرور 8 جولات في عام 2019، يعد فروسينوني الذي يقع في المركز 19 أكثر فرق المؤخرة حفاظا على نظافة الشباك بعدد 3 مباريات، فيما حافظ بولوميا على شباكه في مناسبتين، بينما كان نصيب كييفو فيرونا وإمبولي وسبال هو شباك نظيفة واحدة في 8 جولات.

وبعد مرور 6 جولات في الدوري الألماني "بوندسليغا" في 2019، لم تستطع معظم أندية المؤخرة الحفاظ على شباكها لأكثر من مباراة من بينهم شالكه وأوغسبورغ وهانوفر ونورنبرغ، فيما فشل شتوتغارت الذي يقع في المركز 16 الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة في 2019.

ويعد كارديف سيتي صاحب أكبر عدد مباريات بشباك نظيفة في 2019 بين فرق المؤخرة، بعدد 3، ويليه هدرسفيلد تاون وساوثهامبتون بمباراتين، وبيرنلي بمباراة واحدة، فيما لم يستطع فولهام الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة من التسع التي لعبتها فرق إنجلترا في عام 2019.

وبعد مصارعته للبقاء معظم فترات الدوري الفرنسي، استطاع نادي إمارة موناكو تسجيل 3 شباك نظيفة في 2019 من أصل 11 مباراة لعبتها الأندية في 2019، كما ابتعد عن مراكز الهبوط قليلا، ويعادله بالرقم كل من أميان وغانغان، فيما لم تستطع أندية ديجون وكان الحفاظ على نظافة الشباك لأكثر من مباراة واحدة.

وبين الدوريات الخمسة الكبرى، يعد فياريال صاحب أكبر عدد شباك نظيفة بين فرق المؤخرة بعد وصوله إلى 4 مباريات في 10 جولات، ويليه الوافد الجديد هويسكا بثلاث مباريات رغم وقوعه في المركز الأخير، ويتعادل كل من سلتا فيغو ورايو فايكانو بمباراتين لكل منهما استطاعا الحفاظ فيها على نظافة الشباك، بينما يعد بلد الوليد أقل الأندية بمباراة واحدة.