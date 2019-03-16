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فهد المولد: روح الاتحاد عادت إلى اللاعبين

المصدر: العربية.نت
المولد سجل هدفاً في مرمى الحزم
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أعرب فهد المولد لاعب اتحاد جدة، عن سعادته البالغة بالفوز على الحزم بثلاثة أهداف دون رد في كأس دوري محمد بن سلمان، واصفاً إياه بالفوز "الثمين".

وقال المولد في تصريحات عقب نهاية المباراة إن بصمة المدرب التشيلي لويس سييرا ظهرت مع الفريق بالإضافة إلى الروح التي عادت للاعبين، وأضاف: عندما تحضر الروح لن يستطيع أحد أن يوقف الاتحاد.

وأضاف: مبروك لجماهير الاتحاد التي دائماً تساندنا، كنا رجالا في الملعب اليوم، دخلنا بتركيز كبير نظرا لأهمية المباراة.

وتطرق المولد إلى هزيمة فريقه في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي 1 -4، مشيراً إلى أن الاتحاد لايزال متصدراً لمجموعته، وأكد أن حصد النقاط في بطولة الدوري أهم حالياً.

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#الحزم, #اتحاد جدة, #فهد المولد, #سييرا

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