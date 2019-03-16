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لجنة الانضباط ترفض احتجاجات الهلال والفيحاء والحزم

المصدر: العربية.نت
من مشاركة محمد القرني أمام الهلال
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاجات أندية الهلال والفيحاء والحزم حول عدم أهلية مشاركة لاعبي الفرق المنافسة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الهلال قد قدم احتجاحاً على مشاركة محمد القرني مع الوحدة في مباراة الفريقين في الجولة الماضية، واحتج الفيحاء على ضم اسم ناصر الشمراني في قائمة الاتحاد في المباراة التي جمعتهما، ونادي الحزم على مشاركة عبدالله العويشير مع أحد.

وأوضح البيان أن الاحتجاجات رفضت موضوعاً وقبلت شكلاً، وأنها جميعها قابلة للاستئناف.

كلمات دالّة

#الحزم, #الهلال, #الفيحاء

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