لقاء ملتهب بين الوحدة والنصر.. والحزم يستضيف الاتحاد

يسعى النصر إلى تضييق الخناق على المتصدر الهلال، يوم السبت، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يواجه مضيفه الحزم، ضمن المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح النصر إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، وقدّم النصر أداءً مميزاً في مبارياته الخمس الماضية والتي حقق فيها العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، وكان النصر قريباً من تلقي خسارةً محققة من الاتفاق بعدما نجح بقلب الطاولة على ضيفه الذي كان متقدماً بهدفين نظيفين ليفوز بثلاثية كان بطلها المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجّل هدفين.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الصعداء بعد تأكد مشاركة مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا الغائب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق بداعي الإصابة، بالإضافة إلى المغربي نور الدين مرابط الذي تعرض لإصابة بسيطة خلال مواجهة الفريق الماضية أمام الاتفاق.

ويأمل النصر أن لا تؤثر نتائجه في دوري أبطال آسيا على مسيرته في الدوري بعد تلقيه خسارتين أمام الوصل الاماراتي وذوب آهن الايراني، وفي المقابل يبحث الوحدة عن استعادة نغمة الانتصارات وابقاء حظوظه قائمة في خطف احدى بطاقتي التأهل لدوري أبطال آسيا.

وقدّم الوحدة أداءً مميزاً في المرحلة الماضية بعد تعادله الايجابي 1-1 أمام الهلال المتصدر على أرضه وبين جماهيره ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ليبقى في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن التعاون والشباب صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يواجه مضيفه الحزم، ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر في المرحلة الماضية ليرفع رصيده الى 19 نقطة متقدماً الى المركز 13، ولا يختلف وضع الاتحاد عن وضع الحزم حيث أن الفريق بات قريباً من مناطق الخطر عقب أدائه المتذبذب في المراحل السابقة.

وفشل الحزم في تحقيق الفوز في مواجهته السابقة أمام أحد متذيل الترتيب بعد تعادلهما 2-2 ليبقى في المركز 12 برصيد 24 نقطة.