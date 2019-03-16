مدرب الجزائر يستبعد مبولحي.. ويضم بلعمري ودوخة

استبعد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر مجموعة من العناصر الأساسية من قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم الجمعة المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بالبلیدة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019. على أن يواجه نظيره التونسي في مباراة ودية بالبلیدة بعدها بأربعة أيام.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت، من أبرزها استبعاد نبيل بن طالب لاعب وسط شالكه الألماني، وياسين براهيمي لاعب بورتو، وإسلام سليماني لاعب فناربخشه، وإسحاق بلفوضيل لاعب هوفنهايم.

وكان استبعاد سليماني متوقعا بالنظر لابتعاده عن المشاركة مع ناديه فناربخشه، لكن بلماضي فضل عدم توجيه الدعوة لبراهيمي وبن طالب وبلفوضيل لأسباب فنية.

كما لم يوجه مدرب الجزائر الدعوة لفوزي غلام لعدم مشاركته بشكل أساسي ضمن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في نابولي. كما غاب الحارس رايس مبولحي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه الاتفاق.

وضمت القائمة اسم فيكتور لكحل لأول مرة بعد تألقه مع لوهافر الفرنسي مع عودة سعيد بن رحمة المتألق في برنتفورد المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وكذا مهدي عبيد لاعب وسط ديجون، اضافة لتوجيه الدعوة لزكريا نعيجي لاعب بارادو الجزائري.

وجاءت تشكيلة المنتخب الجزائري على النحو التالي: حراس مرمى: ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) مصطفى زغبة (وفاق سطيف) عز الدين دوخة (الرائد السعودي).

مدافعون: يوسف عطال (نيس الفرنسي) محمد لوصيف (بارادو) رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) جمال بلعمري (الشباب السعودي) رفيق حليش (موريرينسي البرتغالي) محمد سليم فارس (سبال الإيطالي) أيوب عبد اللاوي (سيون السويسري) إلياس حساني (الخريطيات القطري).

لاعبو الوسط: إسماعيل بن ناصر (إمبولي الايطالي) محمد بن خماسة (اتحاد العاصمة) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) فيكتور لكحل (لوهافر الفرنسي) يوسف بلايلي (الترجي التونسي) رياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي) سفير تايدر (مونتريال إمباكت الكندي) مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) هشام بوداوي (بارادو).

مهاجمون: بغداد بونجاح (السد القطري) زكريا نعيجي (بارادو) آدم وناس (نابولي الإيطالي) أسامة درفلو (فيتيس ارنهيم) سعيد بن رحمة (برنتفورد الإنجليزي).