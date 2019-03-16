"ميرور": استاد الملك فهد قادر على استضافة نهائي أوروبا

ألقت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية العريقة الضوء على الاستادات التي يمكنها استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إذا أقيم النهائي خارج القارة العجوز، معتبرة استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض أحد الملاعب القادرة على استضافة النهائي.



وضمت القائمة ثلاثة استادات عربية هي استاد القاهرة واستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض واستاد خليفة الدولي في الدوحة.



وكان ألكسندر سيفرين، الذي أعيد انتخابه في فبراير الماضي رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألمح في العام الماضي إلى احتمالية نقل نهائي دوري الأبطال إلى قارة مختلفة في ظل المشاكل اللوجيستية والمالية التي أحاطت بنهائي البطولة الموسم الماضي والذي أقيم في كييف.



ويقام نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي في استاد "واندا ميتروبوليتانو" مقل فريق أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد فيما يقام نهائي الموسم المقبل في اسطنبول بتركيا.



وتساءلت "ذي ميرور" عما سيحدث وعن المكان الذي ستقام عليه المباراة في المواسم التالية حال قرر اليويفا نقلها خارج أوروبا. رشحت الصحيفة ستة استادات خارج أوروبا لاستضافة المباراة في حال اتخذ قرار بهذا الشأن.



وضمت القائمة استاد الملك فهد بالرياض، ووصفته الصحيفة بأنه استاد يتمتع بتصميم حديث ويحظى بسعة رائعة تبلغ 68 ألف مقعد وأنه شيد في عام 1987 كما يطلق عليه لقب "درة الملاعب"، كما أشارت الصحيفة إلى السقف الرائع والفريد للاستاد والذي يرتكز على 24 عامودا، حيث يعمل هذا السقف كمظلة للوقاية من حرارة الشمس.



وعن استاد "القاهرة" الدولي، ذكرت "ذي ميرور" أنه يستضيف مباريات المنتخب المصري وفريقي الأهلي والزمالك وتبلغ سعته 75 ألف مشجع ويتسم بأنه ملعب قادر على تقديم أجواء في غاية الروعة.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستاد شيد في 1960 ولكنه خضع لعملية تحديث وتطوير واسعة في 2005 قبل استضافة مصر فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2006. وأوضحت الصحيفة أن المصمم فيرنر مارش الذي ساهم في عملية تطوير الاستاد هو المصمم الرئيسي للاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين وأن الاستادين يتشابهان من حيث التصميم البيضاوي.



وعن الاستادات الثلاثة الأخرى، أوضحت "ذي ميرور" أن كلا من استادات ماراكانا العريق في ريو دي جانيرو بالبرازيل و"ميتلايف" في نيويورك بالولايات المتحدة و"مرسيدس بنز" في أتلانتا بالولايات المتحدة يمكنه استضافة نهائي دوري الأبطال.