اتحاد الإعلام الرياضي ينقل جوائز إنجلترا إلى السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي آلية جائزة التميز المقدمة للإعلاميين الرياضيين والتي تم تقسيمها إلى 7 فروع، ويتم تقديم الأعمال الصحافية عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وأصدر الاتحاد بياناً يوم الأحد أوضح فيه أن الجوائز تقسم على الفروع التالية: المقال الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، الإعلامي الأولمبي، التحقيق الصحفي، التقرير التلفزيوني والإعلامي الواعد، ويحق للمتقدم أن يترشح عبر فرع واحد من الفروع المذكورة.



وتقام جائزة التميز للإعلام الرياضي للمرة الأولى في السعودية، لتنضم إلى مثيلاتها في مختلف البلدان حول العالم، وأشهرها جوائز الصحافة الرياضية البريطانية.

وتعتبر جوائز الصحافة الرياضية البريطانية من أقدم الجوائز المخصصة للصحافيين المهتمين بالجوائز الرياضية، بعدما انطلقت للمرة الأولى في عام 1949.

وتشمل قائمة الجوائز التي تقدم لكل العاملين في المجالات الإعلامية الرياضية: كاتب العام الرياضي، مصور العام، المذيع الرياضي للعام، أفضل مراسل ميداني، أفضل كاتب قصص صحفية، جريدة العام الرياضية، أفضل صحفي مختص بتغطية لعبة كرة القدم، وأفضل من يغطي الكريكت، وكذلك الرغبي، وأفضل قصة صحفية رياضية للعام، وأفضل تحقيق صحفي، والصحفي الرياضي الواعد.





واحتكرت صحف الغارديان والتايمز والتلغراف الجوائز في آخر 4 نسخ، بعدما حصل صحافيوها على جائزة كاتب العام الرياضي، وهم مارتن صامويل، وبين هايورد ودانيل تايلور، فيما احتفظت جريدة ديلي ميل بجائزة أفضل صحيفة تغطي أخبار الرياضة 4 أعوام متتالية، وحصلت مؤخراً الغارديان على اللقب.

وتقام في لوزان السويسرية جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وهي مخصصة للاحتفاء بأفضل قصة رياضية على مستوى الصحف والمواقع الإلكترونية، وأفضل مصور صور فوتوغرافية، وكذلك أفضل مصور فيديو لمواد رياضية.

ويحصل الفائز على جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية على مبلغ 8 آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 3 آلاف دولار، والثالث على ألفي دولار أميركي.





ومنذ 2009، أصبح للصحافيين الرياضيين في نيوزيلاندا جوائز سنوية، وتقام في العاصمة أوكلاند كل عام، وتقدم إلى المتميزين في مجال القصص الصحفية، والرياضة النسائية، والتقرير التلفزيوني المميز، وأفضل صورة في العام.

وفي جارتها أستراليا، تقدم جائزة القصة الصحفية، والتحقيق الصحفي، والصورة، والتغطية للأحداث الرياضية لكل الفروع، وهي التلفزيون والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.