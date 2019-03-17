الدوخي: ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للنصر أمام الوحدة

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هناك ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم للنصر خلال مباراتهم أمام الوحدة في الجولة 24 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي خلال تقييمه الحالات التحكيمية في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: احتساب رافشان ركلة جزاء النصر كان صحيحاً عند الدقيقة 7، وعدم احتسابه جزائية في الدقيقة 16 كان أيضا صحيحا لعدم لمس المدافع قدم المهاجم.

وأضاف الدوخي وقال: هناك ركلة جزاء للنصر لم يحتسبها رافشان بعدما لمست الكرة يد عبدالإله العمري، مدافع الوحدة، ولا وجود لركلة جزاء للوحدة في كلتا اللقطتين. وأوضح الدوخي أنه كان يجب على حكم مباراة الحزم والاتحاد، إعادة ركلة جزاء الضيوف بعدما تقدم الحارس، وقال: ركلة جزاء الاتحاد صحيحة، وحارس الحزم تقدم قبل تنفيذ الجزائية وكان يجب إعادة الركلة وإنذار الحارس.