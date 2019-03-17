الفيحاء يريح أسبريا.. ويواجه اتحاد كلبا ودياً

أراح نور الدين زكري مدرب الفيحاء المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا عن تدريبات يوم الأحد، فيما تقرر أن يواجه الفريق نظيره اتحاد كلبا في أولى مبارياته الودية بمعسكر جبل علي بمدينة دبي الإماراتية.

وقرر المدرب زكري إراحة المهاجم الكولومبي أسبريا عن التدريبات بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، بينما سمح الجهاز الطبي للاعب الوسط توفيق بوحيمد بالدخول في التدريبات الجماعية.

وسيخوض الفيحاء أولى مبارياته الودية في المعسكر الحالي أمام اتحاد كلبا في مقر المعسكر بجبل علي.

ويحتل الفيحاء المركز 15 في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.