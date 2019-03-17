حمدالله يعادل ماجد..وأهدافه تفوق ما سجله حاملو "9" بعده

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله 21 هدفا في الموسم الحالي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتفوق على جميع من سبقوه بارتداء الرقم "9" ويعادل رقم الأسطورة ماجد عبدالله في موسم 1980 – 1981، ويكسر نحس الرقم الذي امتد لعقدين.

ووصل حمدالله إلى هدفه الـ21 بعدما سجل رباعية احتضنتها شباك الوحدة يوم السبت، وهو أعلى رقم تهديفي يصله لاعب نصراوي في موسم واحد بعد ماجد عبدالله ومحمد السهلاوي، كما يكون أول أجنبي في تاريخ النادي يتخطى حاجز 15 هدفا بعد الإكوادوري كارلوس تينوريو في موسم 2002 – 2003. وحقق حمدالله رقما قياسيا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليكون أول من سجل رباعيتين في موسم واحد.

ويتصدر عبدالرزاق حمدالله ترتيب الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 3 عن أقرب منافسيه الكاميروني لياندر توامبا، وليقترب من أن يكون رابع نصراوي يفوز بلقب الهداف بعد ماجد عبدالله، والغاني أوهين كينيدي، والإكوادوري كارلوس تينوريو.

وبعد وصوله إلى 21 هدفا، اجتاز حمدالله مجموع أهداف من سبقوه بارتداء الرقم "9" والذي وصل عدد أهدافهم إلى 19 في جميع المواسم السابقة، وهم علي يزيد والبرازيلي دينيلسون وعواد العتيبي ونايف هزازي.

وفي أول مواسم علي يزيد بقميص النصر، 2000 – 2001، تقرر منحه الرقم (9) الذي كان يرتديه ماجد عبدالله بعدما بقي معلقاً لموسمين، إلا أنه وبعد مرور 6 مواسم بقميص أصفر العاصمة، لم يسجل سوى 9 أهداف في الدوري، ليتم منح الرقم لاحقا للبرازيلي الشهير دينيلسون الذي وقع مع إدارة النصر مطلع موسم 2006 – 2007 قادما من بوردو الفرنسي. ولكن المهاجم البرازيلي الشهير بمهاراته العالية لم يسجل سوى 3 أهداف في موسمه الوحيد مع النصر، قبل أن يغادر إلى دالاس الأميركي.

ومنحت إدارة النصر الرقم "9" إلى عواد العتيبي، في موسمه الثاني، 2007 – 2008، وخلال ذلك الموسم سجل عواد هدفا وحيدا جاء في فوز الفريق على الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يغادر النصر في الموسم الذي تلاه ويتم تعليق الرقم من قبل إدارة فيصل بن تركي حتى 2015. وفي مطلع موسم 2015 – 2016، تعاقد النادي العاصمي مع نايف هزازي الملقب بـ"الصقر"، وتم إعطاؤه الرقم "9" ولكنه وبعد مرور موسمين، لم يسجل سوى 6 أهداف دورية.