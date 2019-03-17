سوريانو: سعادة جماهير الهلال مسؤوليتي

أكد الإسباني جوناثان سوريانو مهاجم الهلال أن خانته كلاعب مهاجم تجبره على تسجيل الأهداف، معبراً عن سعادته بتجاوز الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجل سوريانو هدف الهلال الوحيد في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، على أن تقاك مباراة الإياب في جدة الشهر المقبل.

وقال سوريانو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: أنا سعيد لهذا الفوز، ومسؤوليتي أمام الجماهير أن أمنحهم الفرح.

وواصل: موقعي كلاعب مهاجم يجبرني على تسجيل الأهداف وهذا ما حدث.. أنا سعيد بالانتصار في مباراة صعبة كهذه.