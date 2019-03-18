4 أرقام قياسية تنتظر حمدالله في الدوري السعودي

جاء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الدوري السعودي لتحطيم الأرقام الصامدة، فالإعصار القادم من مدينة آسفي المغربية ضرب بقوة، بتسجيل أهداف بالرأس والقدم، من كل الاتجاهات وبشتى الطرق.

ويتصدر حمد الله قائمة هدافي الدوري السعودي بـ21 هدفا، وسجل 8 أهداف خلال مباراتين، والحصيلة تستمر في الزيادة، وما زال في الدوري 6 جولات متبقية.

وبات إعصار حمد الله ينذر بتحطيم رقم الهداف التاريخي في نادي النصر، فالجلاد المغربي بحاجة إلى هدف واحد لتجاوز ماجد عبدالله ومحمد السهلاوي والحصول على الأفضلية التاريخية.

وبات حمد الله أيضاً على بعد 4 أهداف لتحطيم رقم مواطنه أحمد بهجا المصنف ثالثاً في قائمة أفضل هدافي الدوري السعودي، علماً أنه الرقم الذي صمد 19 عاماً. وعلى بعد 7 أهداف، يمكن لحمد الله تجاوز رقم السوري عمر السومة، الهداف التاريخي الثاني في الدوري السعودي منذ العام 2016.

ويبدو حمد الله أمام مهمة صعبة قبل تحطيم الرقم القياسي والمسجل باسم مهاجم الاتحاد حمزة إدريس منذ عام 2001، برصيد 33 هدفاً، وهذه المرة قفزة حمد الله ستتطلب إحراز ثلاثة عشر هدفاً في 6 مباريات.

ويبقى نجاح حمد الله في تحقيق طموحاته الكبيرة، رهن استمراره خلال الجولات المقبلة في إمطار شباك المنافسين بأكبر عدد من الأهداف.