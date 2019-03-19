استبعاد وليد باخشوين من الأخضر بسبب تقرير طبي

أعلن المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء، استبعاد وليد باخشوين، لاعب خط الوسط، من معسكر "الأخضر" المقام في العاصمة الرياض.

وجاء استبعاد باخشوين بناء على تقرير مقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" : قرر المدير الفني للمنتخب الأول يوسف عنبر استبعاد لاعب خط الوسط وليد باخشوين من معسكر المنتخب المقام حاليًا بالرياض، بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وواصل المنتخب تدريباته يوم الثلاثاء، وأجرى ثاني تدريباته على استاد جامعة الملك سعود، ضمن معسكره الإعدادي.

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب الإمارات يوم 21 مارس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي المباراة الثانية منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 من ذات الشهر في الرياض.