سفياني: نريد تحسين مركز الأخضر في تصنيف فيفا

أكد ربيع سفياني لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن أهمية المعسكر المقام حالياً تكمن في تأثير اللقاءين الوديين المقبلين لبلاده على تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأكد سفياني على أهمية التركيز العالي من قبل اللاعبين خلال المباراتين وأضاف: عدم الاستماع للسلبيات إطلاقاً حتى نقدم عملا مميزا يكفل لنا تحقيق الهدف".

ورفض سفياني وصف مجموعة اللاعبين المنضمة حالياً للمعسكر بـ"المنتخب الرديف" معلقاً: تمثيل المنتخب الوطني فرصة ثمينة لا يصل إليها إلا من يستحقها لتحقيق هدف مرسوم نبحث عن تحقيقه.

ويقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في الفترة من 18 حتى 26 مارس في مدينتي الرياض وأبوظبي على أن تتخلله مواجهتان وديتان أمام الإمارات وغينيا الاستوائية يومي 21 و 25 من الشهر الحالي.