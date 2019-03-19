عنبر يركز على النواحي التكتيكية في تدريبات الأخضر

دشّن المنتخب السعودي الأول يوم الاثنين معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، تزامناً مع أيام الاتحاد الدولي "فيفا" لشهر مارس.



وخضع لاعبو الأخضر في أول أيام المعسكر يوم الاثنين لفحوصات للوقوف على جاهزيتهم البدنية والصحية، وأجرى اللاعبون تدريباتهم على ملعب جامعة الملك سعود، حيث تركزت الحصة التدريبية التي أجريت تحت إشراف المدير الفني يوسف عنبر على تمارين تكتيكية تمثلت في مناورة على ربع مساحة الملعب بهدف الاستحواذ على الكرة والضغط، ومران تكتيكي دفاعي.



من جهة أخرى، ينتظم اللاعب حسن شراحيلي في معسكر المنتخب يوم الأربعاء في أعقاب مشاركته مع ناديه، وسيجري المنتخب يوم الثلاثاء حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تمام السادسة والنصف مساء.

وأشار مصطفى ملائكة حارس مرمى المنتخب إلى رغبة اللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية، وقال: جميع اللاعبين المشاركين في المعسكر على قدر كبير من المسؤولية ويمتلكون الطموح الكبير لتحقيق نتائج إيجابية توازي تطلعات الجماهير، نسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة التي وضعت من أجل هذا المعسكر.

وفيما يتعلق بقلة الخبرة في بعض العناصر، قال: اللاعب السعودي أصبح لديه الخبرة الكبيرة بشكل أفضل من السابق في ظل الاحتكاك من خلال التواجد المستمر في قائمة الفريق، فذلك الأمر يساعد على تمثيل المنتخب واللعب بشكل مميز.

وأوضح ربيع سفياني لاعب المنتخب الأول أن أهمية المعسكر المقام حالياً تكمن في تأثير اللقاءين الوديين المقبلين لبلاده على تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأكد سفياني على أهمية التركيز العالي من قبل اللاعبين خلال المباراتين، مضيفا: بجانب عدم الاستماع للسلبيات إطلاقاً حتى نقدم عملا مميزا يكفل لنا تحقيق الهدف.

ورفض سفياني وصف مجموعة اللاعبين المنضمة حالياً للمعسكر بـ"المنتخب الرديف" معلقاً: تمثيل المنتخب فرصة ثمينة لا يصل إليها إلا من يستحقها لتحقيق هدف مرسوم نبحث عن تحقيقه.

ويقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في الفترة من 18 حتى 26 آذار/مارس في مدينتي الرياض وأبوظبي على أن تتخلله مواجهتان وديتان أمام الإمارات وغينيا الاستوائية يومي 21 و 25 من الشهر الحالي.

ويتخلل المعسكر الإعدادي مواجهتان وديتان أمام الإمارات وغينيا الاستوائية يومي 21 و 25 من الشهر الحالي.