مدرب الفيصلي: الهلال الأقرب لتحقيق لقب الدوري

أكد البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي أن الفريق كان سيظهر بشكل أفضل من شكله الحالي لو استلم تدريبه مطلع الموسم، معتبراً أن الهلال الأقرب لتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال شاموسكا لـ"في المرمى": لو كنت مع الفريق منذ بداية الموسم كان وضع الفريق سيكون أفضل لكن الآن الوضع جيد وعلى الأقل يطبق اللاعبون 80% من أفكاري، كما استفدت من جدول المباريات لأننا نلعب مباراة كل أسبوع، وهو ما منحني الكثير من الوقت لإيصال الفيصلي إلى هذا المستوى.

وزاد: يجب أن نقلل فكرة الاستثمار في بيع نجوم الفريق حتى نجعل الفيصلي منافساً على الألقاب، وهذا ما فعلته إدارة الفيصلي عندما رفضت بيع روجيريو بعدما باعت عقد عبدالعزيز البيشي إلى اتحاد جدة.

وأضاف: وجود ثمانية لاعبين أجانب أمر سلبي على اللاعب السعودي وسيتضرر مع مرور الوقت، أنا أعتقد أن عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا هو المناسب.

وختم: لعبت أمام الهلال والنصر، وبرأيي أن الأول هو الأقرب إلى اللقب، فهو أكثر جماعية وتناسق، وهذا ما سيصب في مصلحته بنهاية المطاف.