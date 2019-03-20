إدارة الوحدة تتفق مع المدرب الأرجنتيني براون

اتفقت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بدلاً من المصري أحمد حسام ميدو الذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء.

وسيكون خوان براون المدرب الثالث في مسيرة الوحدة، سادس ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد البرازيلي فابيو كاريلي والمصري ميدو.

وكانت إدارة الوحدة قد كلفت التشيلي فيدال بتدريب الفريق على أن يساعده عيسى المحياني، وذلك بعد أن قررت إقالة المدرب المصري أحمد حسام.

وتوج براون ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي رفقة الهلال، بعد أن استلم تدريبه مؤقتاً أعقاب إقالة مواطنه رامون دياز مطلع 2018، وانتهت مهمته بنهاية المسابقة العام الماضي.