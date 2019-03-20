النصر أكثر نادٍ استحوذ على "الجوائز" وحمدالله ينفرد بها

أنفرد نادي النصر بجائزة الأسبوع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأكثر ناد يستحوذ على الجوائز الفردية الثلاث، بعد أن كان متعادلا مع الوحدة "مرة لكلاهما".

وحصد ثلاثي النصر، المدرب فيتوريا على جائزة أفضل مدرب في الجولة 24 بالمسابقة، ونال المغربي عبدالرزاق حمدالله النجومية أيضا، فيما ذهبت جائزة أفضل جمهور إلى النصر أيضا، وهي المرة الثانية التي يتمكن فيها النصر من الاستحواذ بالجائزة، بعدما حاز عليها في الجولة الخامسة، حينما فاز الأوروغوياني دانييل كارينيو بجائزة أفضل مدرب، وفاز المغربي نور الدين أمرابط بأفضل لاعب واختير جمهور النصر "المثالي".

ويعد الوحدة ثاني فريق ينال النجومية المطلقة في جوائز الأسبوع، عندما حاز على جوائز الجولة الخامسة عشرة وفي ختام الدور الأول من الدوري، بعد أن نجح المصري أحمد حسام ميدو في الفوز بجائزة الجولة إلى جانب اللاعب الانزويلي أوتيرو وجمهور الوحدة.

ويتصدر عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، قائمة أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة الأسبوعية، بعدما حصل عليها في أربع مناسبات، وكانت المرة الأولى في الجولة 13، والثانية والثالثة كانتا في الأسبوع 20 و23، قبل أن يفوز بها للمرة الرابعة في الجولة 24.

واستطاع حمدالله من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وتكرار رقم مهاجم لاعب الأهلي ديجانيني تفاريس، الذي يعتبر أول لاعب يفوز بها مرتين على التوالي بعدما حاز عليها في الجولتين السابعة والثامنة.

ويبعد حمدالله بجائزتين عن أقرب ملاحقيه، حيث يتقدم على ديجانيني الذي حصل على نجومية الأسبوع مرتين، بالإضافة إلى الكاميروني توامبا مهاجم التعاون الذي حققها مرتين أيضا مع الفرنسي غوميز مهاجم الهلال أيضا.

ويعتبر البرتغالي بيدرو مانويل مدرب فريق التعاون، أكثر المدربين حصولا على الجائزة الأسبوعية "مرتين".

وخاض هيلدر 8 مباريات مع النصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تولى المهمة في 10 يناير، كسب 7 مباريات وخسر مواجهة واحدة.