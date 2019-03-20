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النصر يستحوذ على أفضلية الجولة في الدوري السعودي

المصدر: العربية.نت
حمدالله سجل سوبر هاتريك في مرمى الوحدة
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استحوذ النصر على جوائز أفضلية الجولة 24 وحصل مدربه روي فيتوريا على لقب أفضل مدرب، وحافظ مهاجمه عبدالرزاق حمدالله على أفضلية اللاعبين، كما حصد جمهوره لقب الجمهور الأفضل، وذلك في مباراة الوحدة التي كسبها برباعية دون رد.

وفاز النصر في الجولة الماضية على الوحدة برباعية عبدالرزاق حمدالله الذي تصدر ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدفاً، وهو ما جعل مدربه روي فيتوريا يفوز بجائزة أفضل مدرب.

وحافظ حمدالله على جائزة أفضل لاعب بعد أن حققها كذلك في الجولة 23، كما حصل جمهوره على لقب أفضل جمهور.

ويحتل النصر المركز الثاني في الترتيب متخلفاً بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر، قبل مواجهتهما الحاسمة نهاية الشهر الجاري.

كلمات دالّة

#النصر, #حمدالله, #فيتوريا, #دوري كأس محمد بن سلمان

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