خوقير: "تويتر" سبب إقالة ميدو من تدريب الوحدة

كشف عبدالله خوقير، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، أن وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" وراء إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو من تدريب الوحدة، بعد الرد الذي وجهه إلى أحد المشجعين.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: المفاوضات مع المدرب الجديد المدرب الأرجنتيني خوان براون خلال اليومين السابقين بعد إقالة ميدو، ونطمح في تحقيق مركز متقدم بالدوري والمنافسة على لقب كأس الملك.

وأرجع سبب إقالة "ميدو" بخصوص ما حدث في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذكر: جمهور الوحدة خط أحمر، الجميع يعرف المجتمع الخاص بنا وقيمنا وعاداتنا، وكان لابد من اتخاذ القرار وإقالته، وميدو مدرب ناجح وكفاءة فنية عالية جدا، وكمجلس إدارة لا نقبل مثل هذه التصرفات، وأتمنى أن يكون فعلا الحساب مخترقا.

وواصل: جاء ميدو وسط ظروف صعبة وحقق نتائج مميزة، وحافظ على هيبة الوحدة، وفنيا لا نختلف معه، ولن نجزم بخصوص ما حدث.. لكن حسابه موثق، والموضوع بالنسبة لنا خط أحمر، وليس لدينا لاعب نال بطاقة حمراء، وليست لدينا مشكلة أيضا، ونتمنى لميدو التوفيق.