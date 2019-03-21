الأخضر يستعيد حسن شراحيلي قبل ودية الإمارات

اختتم المنتخب السعودي يوم الأربعاء تحضيراته، لمواجهة منتخب الإمارات ودياً يوم الخميس على استاد آل نهيان في أبوظبي الإماراتية.

وبدأت الحصة التدريبية التي شهدت مشاركة المهاجم حسن شراحيلي بعد انتهاء مشاركته مع ناديه، بتمارين الإحماء، تلاها تمرين خاص للتمرير والاستحواذ على الكرة، قبل أن يقسم يوسف عنبر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة على منتصف الملعب.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت أبوظبي ظهر يوم الأربعاء، لاستكمال برنامج الإعداد المتزامن مع أيام "فيفا" لشهر مارس، إذ يمتد المعسكر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.