الأرجنتيني براون يصل السعودية لقيادة الوحدة

أعلن نادي الوحدة، يوم الخميس، عن وصول الأرجنتيني خوان براون إلى جدة، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المصري أحمد حسام ميدو الذي تمت إقالته مؤخرا.

وأقال الوحدة ميدو عقب، يوم الثلاثاء، على خلفية رد ميدو على أحد المشجعين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي اعتبر خروجا عن النص، قبل أن يدعي المدرب المصري أن حسابه تعرض لعملية اختراق.

واستقبل خالد الحازمي، إداري الفريق الأول بنادي الوحدة، المدرب الأرجنتيني خوان براون لدى وصوله، وسبق وتواجد صاحب الـ 41 عاما مع نادي الهلال في السعودية كمدرب مساعد خلال الفترة من 2016 حتى 2018، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول لفترة مؤقتة وتوج مع الهلال بلقب الدوري.