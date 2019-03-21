القادسية يتفوق على النجمة البحريني بثنائية ودياً

كسب القادسية مباراته الودية التي جمعته ضد نادي النجمة البحريني، يوم الخميس، وذلك بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وسجل ثنائية القادسية كل من إلتون جوزيه وجورجي سيلفا، علما بأن التجربة كانت "مغلقة" حسب ما ذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية على "تويتر".

ويحتل القادسية المركز 11 في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وتلقى الجولة الماضية خسارة ثقيلة أمام الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد، على أن يواجه الاتفاق في 28 مارس الجاري ضمن منافسات الأسبوع 25 من المسابقة.