الهلال يعلن عودة عطيف وإدواردو وعموري للرياض

يصل البرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله عطيف، ثنائي الهلال إلى الرياض يوم الخميس لمواصلة برنامجهما العلاجي بعد عودتهما من صربيا، كما سيجري البرازيلي أشعة يوم السبت.

وأعلن الهلال بأن المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" سيصل يوم الخميس أيضا إلى مقر النادي، لمواصلة برنامجه بعدما أجرى فحصا طبيا في برشلونة للاطمئنان على إصابته.

واستأنف الهلال تدريباته يوم الأربعاء بتمارين لياقية وبدنية كما أدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب، مختتمين مرانهم بتطبيق تدريبات فنية. وسيلعب الهلال أمام أحد يوم السبت ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.