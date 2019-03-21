خالد أبو راشد: لائحة الانضباط سيئة.. وثغراتها كبيرة

أكد خالد أبوراشد، المستشار القانوني، بأن لائحة الانضباط تعد سيئة لما فيها من ثغرات كبيرة، ولأن منح الصلاحية للجنة ساهم في ذلك بحد قوله.

وقال أبو راشد في مقابلة مع "في المرمى": أن تجمع لجنة الانضباط والأخلاق الأندية ومستشاريها هي خطوة ممتازة بر أيي ليكون هناك تقارب في الآراء بينهم.

وأضاف حالد أبو راشد: لائحة الانضباط سيئة لما فيها من ثغرات كبيرة، ومنح الصلاحية للجنة خطأ كبير، كما أني أرى أنها بحاجة إلى مراجعة جذرية.

واختتم أبو راشد بقوله أن اللائحة يجب أن تتغير وقال: اللائحة تغيرت قبل سنة ولكن للأسوأ.، وتغير مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أحد أسباب سوء اللائحة.