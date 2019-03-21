أيمن الرفاعي: لجنة الانضباط متهمة بالتباين

عقدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، ورشة العمل الثانية لممثلي الأندية والقانونيين والمهتمين في اللوائح والأنظمة.

وبدأت الورشة التي أقيمت في قاعة الاجتماعات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة أيمن الرفاعي، الذي أكد على أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش هي المناقشة والاستماع لأبرز ما لدى الأندية من مقترحات أو صعوبات أو استفسارات حول أحكام اللائحة.

وأجرت اللجنة للحضور عددًا من التطبيقات التي تمت على شكل مجموعات، تم من خلالها مناقشة العديد من اللقطات والأحداث العالمية. وتأتي الورشة ضمن المراحل التي تقيمها اللجنة للعمل على تطوير اللائحة.

بدوره، قال أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط: لجنة الانضباط والأخلاق ليست محصورة بضبط المخالفات والعقوبات، بل تلعب دورا بالتثقيف والتوعية.

وأضاف: نسعى لتعريف الأندية بآليات عمل اللجنة الانضباط، ورشة العمل لها جانب نظري وآخر تطبيقي، علما أن لجنة الانضباط متهمة بالتباين.