زكري: لم أهبط مع أي فريق دربته.. ولست أقل من غوارديولا

أكد الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني لفريق الفيحاء، أنه قبل مهمة الفيحاء في ظروف صعبة، لرغبته الكبيرة في العودة إلى الملاعب السعودية، مؤكدا أنه طوال مشواره التدريبي الذي امتد إلى قرابة العقدين لم يهبط مع أي فريق إلى درجة أدنى، وأن قدراته مثل الإمكانات التي يمتلكانها مورينيو وغوارديولا.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: سبق وعملت في السعودية سابقا وعشقت الدوري وتمنيت العودة، لأنني قدمت مستويات جيدة مع الرائد، وكانت هناك عروض في وقت سابق لكنها لم تتماش مع طموحاتي وأحلامي، وكنت بأشد الحاجة إلى العودة ولذلك قبلت عرض الفيحاء، والتحدي صعب للغاية لكنه ليس مستحيلا.

وأضاف: طلبت إقامة معسكر في دبي الإماراتية، لأني بحاجة إلى معرفة اللاعبين بشكل أكبر، وخضنا مباراتين وديتين وسنلعب تجربة ثالثة، ووقفت على أشياء كثيرة ستعود بشكل إيجابي فيما تبقى من مباريات.

وواصل: أعتقد أن كل الفرق لديها حظوظ متشابهة المتواجدة في مؤخرة الترتيب، ونسعى لأن ننجو من الهبوط، وكان الفيحاء يواجه مشاكل دفاعية ومعنوية قبل قدومي إلى الفريق، وحاليا نتعامل مع كل مباراة على حدة، لدينا مباريات في المتناول، وطوال مسيرتي التدريبية لمدة 20 عاما لم أهبط مع أي فريق دربته.

وأكد مدرب الفيحاء على أن الدوري تطور كثيرا، وأردف: بات من أميز الدوريات العالمية، والمنافسة في تطور، والأندية الكبيرة ما زالت متواجدة، وأعتقد أن الاتحاد من الفرق الكبيرة التي تمرض ولا تموت.

وقال: لا أقل عن البرتغالي مورينيو والإسباني بيب غوارديولا من حيث الشهادات، فقط الاختلاف في الأسماء.