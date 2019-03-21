زوران: نسعى للابتعاد بالصدارة أمام أحد.. والعابد مميز

أكد الكرواتي زوران، مدرب الهلال، أن الفريق سيسعى للابتعاد بالصدارة عن النصر وإيصال الفارق إلى 4 نقاط، مضيفا أن نواف العابد يعد من أميز اللاعبين السعوديين.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال أمام أحد: جاهزون للقاء أحد الذي يسعى إلى تحسين مركزه في الدوري، ونرغب في توسيع الفارق النقطي وسنجتهد لتقديم كل ما لدينا في المباريات القادمة، ونعلم أن جميع الفرق تلعب في مباريات الهلال بطرق مختلفة عن مبارياتهم الأخرى.

وأضاف أن هدف الهلال هو المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها: هدفنا في الهلال المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها، والبرازيلي إدواردو سيصل يوم الجمعة وسيلتحق بالتدريبات بعد اتخاذ الخطوات الاعتيادية الطبية التي ننتهجها.

واختتم زوران بقوله إن العابد من أميز اللاعبين السعوديين، وأضاف: يعد العابد من أميز اللاعبين في السعودية، وسيشارك عند وصول جاهزيته إلى 100%، ونحن ملك 25 لاعبا وجميعهم متميزون ويملكون إمكانيات عالية.