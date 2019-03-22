الأخضر الأولمبي يكتسح المالديف بسداسية ويتصدر مجموعته

اكتسح المنتخب السعودي الأولمبي نظيره المالديفي بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، على أرضية ملعب فيصل بن فهد "الملز" بالعاصمة الرياض، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

وافتتح سداسية الأخضر، عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 25، وسجل عبدالله الحمدان الثاني بعدها بدقيقتين، قبل أن يضاعف عبدالرحمن غريب النتيجة إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 48، وسجل عبدالله الحمدان هدفه الشخصي الثاني له والرابع للسعودية في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 73 تمكن ذات اللاعب من إحراز "الثلاثية" الشخصية والهدف الخامس، فيما اختتم أيمن الخليف مهرجان الأهداف في الدقيقة 78.

وتصدر المنتخب السعودي الأولمبي مجموعته الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي الذي دشن مشواره يوم الجمعة بسداسية مقابل هدف أمام لبنان، ليرتفع رصيد الأخضر والإمارات إلى 3 نقاط لكل منهما، مقابل رصيد خال من النقاط للبنان والمالديف.