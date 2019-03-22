الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لتجربة غينيا الاستوائية

استأنف المنتخب السعودي الأول مساء يوم الجمعة برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على ملعب نادي الرياض ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الرياض ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، تزامنًا مع أيام "فيفا" لشهر مارس.

وعلى الصعيد الميداني، قسم المدير الفني يوسف عنبر اللاعبين لمجموعتين: الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب الإمارات حيث خصصت لهم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني عبداللطيف الحسيني، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين.

واستهل التدريب بعمليات الإحماء، ثم تمرين التمرير والاستحواذ، بعدها قسم يوسف عنبر اللاعبين لمجموعتين ليجري تقسيمه على منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب مساء يوم السبت حصة تدريبية على ملعب نادي الشباب عند السادسة والنصف مساءً، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في 25 مارس الجاري، ويشار إلى أن الأخضر خسر مباراته الودية الأولى أمام الإمارات بهدفين مقابل هدف، يوم الخميس.