الفيحاء ينتصر على عجمان الإماراتي ودياً

فاز فريق الفيحاء بهدف نظيف على نظيره نادي عجمان الإماراتي، في المباراة الودية التي جمعتهما، يوم الجمعة، على أرضية استاد راشد بن سعيد آل مكتوم، في ثالث وديات الفيحاء ضمن معسكر دبي التحضيري لمباريات الموسم المتبقية.



وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وجاء هدف الفيحاء عن طريق نايف كريري عند الدقيقة 77، ودخل المدير الفني للفريق نور الدين زكري المباراة بتشكيل أساسي ضم: مسلم آل فريج وسامي الخيبري ونواف الصبحي وجيجي باروس وعبدالرحمن البركة وناهير بيسارا وأليكساندروس تزيوليس وعبدالكريم القحطاني ومحمد قاسم ودانيلو اسبريا وأمين الشرميطي.

وأجرى عدة تغييرات خلال الشوط الثاني من خلال إشراك توفيق بوحيمد وضيف الله القرني ومهند فلاته وحسن جعفري ونايف كريري وعمر المزيعل.

وأقامت إدارة نادي عجمان مأدبة عشاء لبعثة الفيحاء بعد نهاية المباراة كما جرى بين شوطي المباراة تبادل الدروع التذكارية بين عضو مجلس إدارة نادي الفيحاء المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش ورئيس مجلس إدارة شركة نادي عجمان لكرة القدم النصر خليفة الجرمن.