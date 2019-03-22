الهلال يسعى للابتعاد بالصدارة بمواجهة أحد

يسعى الهلال لاستعادة توازنه والابتعاد مجدداً بالصدارة، حينما يستضيف نظيره أحد على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون الفرصة سانحة للهلال لاستغلال نتائج ضيفه السلبية وإعادة فارق 4 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي النصر قبل مواجهتهما المرتقبة في المرحلة المقبلة. ويعلم الهلاليون أن التعثر أمام متذيل الترتيب أحد سيزيد الضغوطات على الفريق لاسيما وأن مواجهته المقبلة ستكون أمام النصر وهي التي ستحدد بطل الدوري.

ويعاني الهلال من غياباتٍ كثيرة أهمها البرازيلي كارلوس إدواردو عبدالله عطيف وسلمان الفرج المصابين والبيروفي كاريليو المنضم برفقة منتخب بلاده في أيام فيفا. ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 56 وبفارق نقطة وحيدة عن وصيفه وغريمه التقليدي النصر.

وفي المقابل يبحث أحد عن ابقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً جديداً في دوري المحترفين السعودي حيث أصبحت مهمته معقدة للغاية. وبدأ أحد يقترب شيئاً فشيئاً من العودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى حيث يتذيل الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الباطن صاحب المركز 14.

ويتعين على أحد الفوز في جميع مبارياته المقبلة مع ضمان تعثر فرق الفيحاء والباطن واتحاد جدة في ثلاث مباريات وهو ما يجعل مهمته صعبة للغاية.