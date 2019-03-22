عنبر: قدمنا مباراة جيدة.. ونسعى لإشراك جميع اللاعبين

أكد يوسف عنبر، مدرب المنتخب السعودي، أن الهدف من إشراك جميع اللاعبين كان لإتاحة الفرصة لهم في الظهور مع المنتخب السعودي مستقبلاً، وتجربة أكبر عدد ممكن منهم.

وقال يوسف عنبر في مقابلة بعد المباراة: نحاول منح الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين، أتاحت هذه المباراة للاعبين فرصة الاستدعاء للمنتخب لاحقا.. قدمنا مباراة كبيرة خارج الأرض... وبادرنا بتسجيل الهدف الأول.. وجميع اللاعبين في مستوى واحد.

وأبدى عبدالفتاح آدم حماسه للفترة المقبلة وقال "مباراتنا القادمة أمام غينيا سنلعب بشكل أفضل، نستغل الفترة القادمة لنتجانس أكثر. فيما أضاف زميله عبدالله الشامخ "قدمنا مباراة جميلة، تقدمنا في الشوط الأول، وحاولنا العودة للمباراة ونستعد لمباراة غينيا من الآن.

ومن الجانب الإماراتي، عبر حسن سهيل، المشرف على المنتخب الإماراتي عن تفاؤله بالأبيض وقال: استطعنا الخروج بانتصار معنوي للفريق، ونستطيع التأهل إلى كأس العالم بمزيد من التجارب، جربنا 25 لاعبا وهذا هو هدفنا.

وقال مبارك حسن، لاعب المنتخب الإماراتي: المنتخبات السعودية دائما تكون قوية، وأرجو أنت نقدم مباراة جيدة أمام سوريا.