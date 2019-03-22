مجاني: غوميز صديق طفولتي وأتطلع لمواجهته

كشف الجزائري كارل مجاني، لاعب أحد، أنه تربطه علاقة صداقة قوية منذ الطفولة مع الفرنسي غوميز مهاجم الهلال، وأنه يتطلع إلى مواجهته عندما يلعب أحد ضد الهلال يوم السبت المقبل في الدوري، ووصف الدوري السعودي بالأقوى عربيا.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: تربطني علاقة قوية مع الفرنسي غوميز، منذ أن كنت في الـ 13 من عمري، حيث لعبنا سويا في أكاديمية سانت أتيان الفرنسي، وأصبح أقرب الأصدقاء وتربطنا علاقات عائلية، وأتطلع لمواجهته يوم السبت، لأنني أخبرته بأننا سنترك صداقتنا جانبا في المباراة.

ولفت المدافع الدولي السابق إلى أنه قبل عرض أحد بعد الاتصال الذي تلقاه من رئيس النادي، موضحا: التعاقد مع أحد كان بمثابة فرصة للوصول إلى المدينة المنورة، وأيضا نصحني العديد من الأصدقاء الذين خاضوا تجارب احترافية في السعودية، وأخبروني بالعديد من الأمور الإيجابية، ومن ضمنهم حارس الاتفاق رايس مبولحي وغوميز، شجعاني على اللعب في السعودية، وأنا أشعر بالحزن الشديد بسبب إصابة مبولحي وانتهاء موسمه.

وبخصوص استمراره مع أحد في الموسم المقبل، ذكر: لا يمكن توقع ما سيحدث في المستقبل، سنرى بعد نهاية الموسم لأنني أرغب في الاستمرار هنا في المدينة المنورة.

وأكد مجاني على أن الدوري السعودي يعد الأفضل في العالم العربي، وأردف: مستوى الدوري السعودي مرتفع وهو بعكس ما يعتقده البعض في أوروبا، الذين يملكون وجهة نظر غير صحيحة عن الكرة هنا، كما أن السعودية بلد يتمتع بالأمن والأمان مقارنة بما نراه في عدة بلدان في أوروبا وخاصة لأي شخص مسلم، إنها بلد يمكنك أن تعيش فيها بأريحية مع احترام التقاليد.

ولفت إلى أن عقده يمتد إلى 6 أشهر، وأنه فضل تواجد أسرته في ليون الفرنسية نظرا لأن مدة تعاقده قصيرة.