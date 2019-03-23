أبها وضمك يستهدفان التأهل إلى دوري المحترفين

تمكن نادي أبها من تصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بالرغم من أنه صعد حديثا من الدرجة الثانية، ويلعب بدون منشأة رياضية مكتملة.

ويواجه أبها ظروفا صعبة ويسعى لتحقيق حلم جماهير منطقة عسير بصعود أحد أنديتها إلى دوري المحترفين، ويتواجد أبها في صدارة الترتيب بـ 55 نقطة من 29 مباراة في الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك.

وقال أحمد الحديثي، رئيس نادي أبها، لـ "العربية" : تبقت 9 جولات متبقية في الدوري، ونسعى لتحقيق النتائج الإيجابية من أجل الصعود إلى دوري المحترفين، لاسيما وأننا نتواجد في الصدارة منذ أكثر من 19 أسبوعا. وأضاف: المكرمة سحابة خير أمطرت علينا في نادي أبها وضمك.

يشار إلى أن نادي أبها سبق وتواجد بين أندية الدوري الممتاز مرتين، وغادر المسابقة في 2009.

وذكر أحمد محرز، اللاعب السابق للنادي، أن أبها من الأندية العريقة، وهدفه الوصول إلى دوري المحترفين والصعود للمرة الثالثة.

وتكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد الالتزامات المالية لناديي أبها وضمك لتصدرهما دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى معاً، ووجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال 60 يوماً واستكمال مباني نادي أبها الرياضي.