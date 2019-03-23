الباطن يتعادل مع النهضة استعداداً للقاء الفيحاء

تعادل الباطن مع النهضة "درجة أولى" في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في الدمام استعداداً لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نهاية الشهر الجاري.

وتعادل الفريقان في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت على ملعب النهضة، وهو الملعب الذي يتدرب عليه الباطن في المعسكر الحالي.

وكان الباطن قد خاض المباراة الودية الأولى أمام الاتفاق يوم الجمعة، وفاز فيها بهدفين دون رد.

ويستعد الباطن لملاقاة الفيحاء نهاية الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.