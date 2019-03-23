الحبسي: جاهزون لمباراة النصر.. ولن نفرط بالصدارة

أكد علي الحبسي حارس الهلال أن فريقه لم يعش الضغط خلال مواجهة أحد التي انتهت بالتعادل السلبي، مشيراً إلى أن فريقه لن يفرط بالصدارة عندما يلاقي النصر نهاية الأسبوع الجاري في مباراة قمة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقلص الفارق بين الهلال المتصدر والذي يملك 57 نقطة والنصر الوصيف إلى نقطتين فقط، قبل مواجهة 29 مارس التي ربما تحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة.

وقال الحبسي في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة : لم نعش ضغطاً، بالعكس سيطرنا على المباراة بأكملها وكان بإمكاننا إنهاء اللقاء من الشوط الأول، لكن الحظ لم يحالفنا.

وزاد: كنا نحتاج إلى التسجيل في الشوط الأول، ومع مرور الوقت حصل أحد على الثقة، لكن هذه مباراة وانتهت وأمامنا مباراة قمة ضد النصر، ونحن جاهزون لها.

وختم الحارس العماني حديثه قائلاً: نحن جاهزون لمواجهة النصر، ما زلنا متصدرين بفارق نقطتين، ولن نفرط بالصدارة.