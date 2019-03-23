سعود الحربي: كرة القدم لا تعترف بالمراكز.. ونحتاج للحظ

كشف سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد، أن الفريق يفتقر إلى الحظ في الموسم الحالي وعلى الرغم من ذلك لن يتوانى عن محاولة الفوز على الهلال لأن كرة القدم لا تعترف بالمراكز على حد قوله.

وقال سعود الحربي في تصريح لـ"العربية": مباراتنا أمام الهلال صعبة ولكن كرة القدم لا تعترف بالمراكز، ونحن لا نحتاج إلا للحظ ولا أكثر من ذلك، والآن كل شيء عند اللاعبين لإنقاذ الفريق.

وأضاف محمد عطية، لاعب الفريق: سنحاول استغلال جميع الفرص التي تأتي لنا، ونعلم أنهم من الممكن أن يتساهلوا لأننا الأخير في الدوري ولكن هذا سيكون من صالحنا.