VAR يلغي هدفاً للهلال .. والفارق مع النصر يتقلص

واصل الهلال مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله للمرة الثانية على التوالي أمام أحد سلبياً، في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته المطلقة منذ بداية المباراة، ولكن مهاجموه اصطدموا بدفاع مميز للضيوف الذي نجح في إغلاق المساحات على الهلال.

وسنحت أولى الفرص للهلال مبكراً حينما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة متقنة من زميله محمد البريك ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالله العويشير.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الايطالي سباستيان جوفينكو الذي تلقى تمريرة من زميله محمد الشلهوب ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها بصعوبة. وقبل نهاية الشوط الأول كاد قائد الهلال محمد الشلهوب أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله غوميز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الايطالي جوفينكو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها بصعوبة. ولم يتوقف هجوم الهلال وواصل مهاجموه مسلسل إهدار الفرص المحققة وهذه المرة لمهاجمه غوميز الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله الايطالي جوفينكو أمام المرمى إلا أنه سددها خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة محققة للهلال وتحديداً للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة مميزة من غوميز ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها بصعوبة. وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه الايطالي جوفينكو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وفي الوقت بدل الضائع تمكن الاسباني سوريانو مهاجم الهلال من تسجيل هدف السبق، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي أن الكرة خرجت أثناء بداية الهجمة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن النصر وصيفه والذي سيواجهه يوم الجمعة المقبل في لقاء حسم الدوري، وارتفع رصيد أحد إلى 15 نقطة في المركز الأخير.