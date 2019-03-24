الأخضر الأولمبي يتجاوز لبنان بثنائية نظيفة

حقق المنتخب السعودي الأولمبي فوزاً مهماً أمام نظيره اللبناني، 2 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، على أرضية ملعب فيصل بن فهد "الملز" بالعاصمة الرياض، ضمن ثاني مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

وسجل هدفي الأخضر كل من عبدالرحمن اليامي، 30، وسعد السلولي في الوقت بدل الضائع، 93. وسيلعب الأخضر الأولمبي آخر مبارياته التأهيلية أمام الإمارات المتصدر يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب السعودي الأولمبي في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعدما فاز المنتخب الإماراتي على المالديفي بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد الأخضر والإمارات إلى 6 نقاط لكل منهما، مقابل رصيد خال من النقاط للبنان والمالديف.