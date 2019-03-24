السويح: الضغط الجماهيري على الهلال ساعدنا

كشف عمار السويح، مدرب أحد، أن الضغط الجماهيري الكبير على مضيفه الهلال كان مساعداً لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت، بينما رفض زوران ماميتش مدرب أصحاب الأرض لوم اللاعبين على التعادل.

وتعادل الهلال متصدر ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة مع أحد الأخير "15 نقطة" ليفتح باب التنافس على لقب الدوري من جديد بين الهلال ووصيفه النصر مع تقلص الفارق بينهما إلى نقطتين قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة.

وقال السويح في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: أشكر اللاعبين على ما قدموه في المواجهة، كنا نعرف أنها مباراة صعبة، لكن ركزنا على التنظيم الدفاعي وكذلك الضغط الجماهيري على الهلال كان عاملاً مساعداً بالنسبة لنا.

وفي المقابل، رفض نظيره زوران ماميتش تحميل اللاعبين المسؤولية، وقال: لا أستطيع لوم اللاعبين على التعادل لأنهم نجحوا في خلق 8 فرص محققة للتسجيل، ولكن لم يحالفنا الحظ. التعادل ليس نتيجة كنا نبحث عنها أو مرضية بالنسبة لنا.