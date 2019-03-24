بعد الأوروغواي.. الأخضر الشاب يتأهب للأرجنتين ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً يوم الاثنين مباراته الودية الثانية ضمن معسكره الإعدادي الذي يقيمه في مدينة "مورسيا" الإسبانية، والممتد حتى الـ26 من شهر مارس الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

ويلاقي الأخضر الشاب نظيره منتخب الأرجنتين تمام الواحدة مساءً بتوقيت إسبانيا، الثالثة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب "كارتاغونوفا" في مدينة مورسيا، ضمن تحضيراته للمونديال.

واختتم الأخضر الشاب يوم الأحد استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين بحصة تدريبية عمد من خلالها خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني المساعد، إلى تطبيق اللاعبين لمران تكتيكي تمثل في تقارب الخطوط مع إغلاق المسارات.

وخسر الأخضر الشاب يوم السبت أمام منتخب الأوروغواي بنتيجة 2 - 0 في أولى مبارياته التجريبية بمعسكره في مورسيا الإسبانية، ضمن تحضيراته لكأس العالم المقرر انطلاقها أواخر شهر مايو المقبل.