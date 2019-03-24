ورشة عمل في لجنة الحكام لشرح كيفية عمل "تقنية الفيديو"

عقدت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي يوم الأحد ورشة عمل للإعلاميين حول كيفية عمل تقنية VAR "تقنية حكم الفيديو المساعد" في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد خليل جلال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي أهمية عقد الورشة والتي تأتي تطبيقاً لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقدم كذلك شرحاً مفصلاً لطريقة استخدام التقنية.

وشرح جاكوب كولن مدير مشروع تقنية حكم الفيديو المساعد في السعودية شرحاً لبروتوكول التقنية وطريقتها الصحيحة، إضافة إلى الأهداف والحالات التي يعود بسببها حكم المباراة إلى التقنية.