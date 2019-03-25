الأخضر يعبر غينيا الاستوائية بثلاثية ودياً

انتصر المنتخب السعودي الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره منتخب غينيا الاستوائية في مباراة ودية، أقيمت في الرياض يوم الاثنين، شهدت احتساب أربع ركلاء جزاء من قبل الحكم الكويتي عبد الله الجمالي.



وافتتح عبد الله الشامخ التسجيل لأصحاب الأرض بعد أربع دقائق من البداية من ركلة جزاء قبل أن يضيف عبد الفتاح آدم الهدف الثاني للسعودية من ضربة رأس قوية، وقلص إيمليو نسوو الفارق في الدقيقة 32 من ركلة جزاء لكن محمد خبراني أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء ثالثة.



وعاد نسوو ليحرز هدفه الشخصي ومنتخب بلاده الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وكاد البديل حسن شراحيلي أن يجعل النتيجة 4-2 في الدقيقة

الأخيرة لكن أحد مدافعي الضيوف أنقذ الكرة من على خط المرمى إثر تسديدة شراحيلي.